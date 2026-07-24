Мужчин, устроивших опасный заезд на капоте по Сельме, доставили в отдел

В Калининграде полицейские нашли мужчин, устроивших опасный заезд на капоте Toyota по улице Гайдара, и доставили их в отдел. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в пятницу, 24 июля.
Инцидент попал на видео, которое полицейские нашли во время мониторинга СМИ и соцсетей. На кадрах видно, как водитель внедорожника проехал по кольцу, а затем резко затормозил — мужчина на капоте упал на проезжую часть.
Выяснилось, что конфликт начался из-за разногласий между автомобилистами. 34-летний калининградец решил, что его подрезал 63-летний водитель, вышел из машины и попытался преградить мужчине путь, после чего оказался верхом на транспорте.
На обоих участников составили административные протоколы. Водителя привлекли по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ, второго мужчину — по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ.
Очевидцы наблюдали словесную перепалку между мужчинами. Чем закончился их конфликт, людям понять не удалось.