В Пермский край придёт 36-градусная жара

Аномальную жару предсказали синоптики в ближайшие выходные. Информацию о погоде публикует проект «Опасные природные явления Пермского края».
По данным специалистов, в регионе может быть побит рекорд июля 2023 года. В субботу, 25 июля, на территории края воздух прогреется до +30… +32°С. В Перми и севернее будет +25… +29°С, возможны осадки.
В воскресенье, 26 июля, ожидается малооблачная погода без осадков.
«Температура воздуха ночью +16… +21°С и днём +30…+35°С, в Перми ночью +17… +19°С и днём +32… +34°С. Жара будет на фоне высокой влажности, особенно по северной половине края, так что ощущаемая температура ожидается на уровне +35… +36°С», — уточнили метеорологи.
Пик жары придётся на понедельник, 27 июля. Температура прогреется до +31… +36°С.
Напомним, июнь 2026 года стал самым дождливым на Урале за всю историю метеонаблюдений. Похожая ситуация наблюдалась и в первые недели июля.