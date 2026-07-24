В Тамбове планируют выставить на торги два ТЦ национализированной «Ланты»

В октябре 2025 года Октябрьский районный суд Тамбова обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Ланта», владевшей этими активами. Собственниками компании являлись Александр Зайцев (51%), Маргарита Зайцева, Сергей Шмаров, Александр Васильев (49%), а также болгарская ассоциация, которых суд установил, как участников запрещенного в РФ экстремистского объединения. Помимо долей оператора, в доход государства были обращены другие активы на 2,4 млрд руб. В феврале 2026 года Тамбовский областной суд оставил это решение без изменения.