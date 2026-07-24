В Кишертском округе Пермского края прошел слет воскресных школ

Дети и их наставники жили в палаточном лагере, готовили традиционные блюда, участвовали в веселых стартах, знакомились с русскими народными традициями, сами мастерили мечи и щиты и пробовали себя в реконструкции сражений. Участники также расширили свой кругозор в вопросах православия, а также подружились с подростками из соседних муниципалитетов.