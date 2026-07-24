В Кишертском округе Пермского края прошел слет воскресных школ

Слет воскресных школ «Белый аист» состоялся в Кишертском округе Пермского края в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети», об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Мероприятие организовала Кишертская воскресная школа «Славянка» при церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Усть-Кишерть. В слете приняли участие более 50 человек: воспитанники и выпускники Кишертской школы, ребята и руководители из воскресной школы при храме Воскресения Христова села Ключи.
Дети и их наставники жили в палаточном лагере, готовили традиционные блюда, участвовали в веселых стартах, знакомились с русскими народными традициями, сами мастерили мечи и щиты и пробовали себя в реконструкции сражений. Участники также расширили свой кругозор в вопросах православия, а также подружились с подростками из соседних муниципалитетов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.