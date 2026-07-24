Эксперт сказала, может ли муж провести экспертизу отцовства по ДНК тайно от жены

Так что проверка отцовства проводится не только по требованию судов и правоохранителей, но и по желанию самих белорусов. В таком случае требуется предварительная запись в один из органов Госкомитета судэкспертиз, паспорт для взрослого и такой же документ либо свидетельство о рождении для ребенка, оплата в размере около 800 рублей и присутствие участников исследования. Это родители и дети.