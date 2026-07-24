Эксперт сказала, может ли муж провести экспертизу отцовства по ДНК тайно от жены

Заместитель начальника Главного управления медицинских судебных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Ольга Дроздовская сказала изданию «7 дней», может ли муж втайне от жены проверить свое отцовство по ДНК. Об этом пишет БелТА.
Специалист говорит, что такие ситуации бывают:
«В случае, если мужчина является законным представителем и у него есть документы, подтверждающие этот факт, а также документы, подтверждающие его личность и личность ребенка, он имеет право на проведение исследования, и специалисты не вправе отказать ему в этом».
Так что проверка отцовства проводится не только по требованию судов и правоохранителей, но и по желанию самих белорусов. В таком случае требуется предварительная запись в один из органов Госкомитета судэкспертиз, паспорт для взрослого и такой же документ либо свидетельство о рождении для ребенка, оплата в размере около 800 рублей и присутствие участников исследования. Это родители и дети.
«Желательно проводить исследование биологических образцов обоих родителей. У ребенка генотип ядерной ДНК состоит на 50% из вариантов материнской ДНК и на 50% — отцовской», — поясняет Ольга Дроздовская.
Результаты анализа будут готовы за 14−30 суток.
Ранее мы писали про громкие случаи установления отцовства в Беларуси по ДНК: один белорус перестал быть папой пятерых детей, другой стал отцом шестерых, третий нашел дочь спустя годы, а четвертый поймал бывшую на лжи.
А вот что произошло с родившей дома белоруской, которой пришлось делать ДНК-экспертизу, чтобы доказать родство с дочерью: у ребенка не было свидетельства о рождении, дочь не принимали в учреждение образования.