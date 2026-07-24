Четыре нижегородские компании вошли в новый список санкций ЕС

В частности, в санкционный перечень включены крупный нижегородский банк, участвующий в проекте цифрового рубля, а также несколько региональных компаний из сферы машиностроения и промышленности. В документах европейских регуляторов утверждается, что эти предприятия вовлечены в поставки материалов и услуг для оборонно-промышленного комплекса.