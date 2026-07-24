Четыре нижегородские компании вошли в новый список санкций ЕС

Евросоюз опубликувал полный список физических и юридических лиц, вошедших в 21-й пакет санкций против России. Под финансовые и экономические ограничения попал ряд организаций, зарегистрированных и работающих на территории Нижегородской области.
В частности, в санкционный перечень включены крупный нижегородский банк, участвующий в проекте цифрового рубля, а также несколько региональных компаний из сферы машиностроения и промышленности. В документах европейских регуляторов утверждается, что эти предприятия вовлечены в поставки материалов и услуг для оборонно-промышленного комплекса.
Официальное решение о расширении ограничений вступило в силу после публикации заявления ЕС от 23 июля.
Ранее сообщалось, что ректор ННГУ прокомментировал включение вуза в список Пентагона.