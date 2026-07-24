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Четыре нижегородские компании вошли в новый список санкций ЕС

В очередной санкционный список ЕС вошли региональный банк и несколько местных производственных компаний.

Евросоюз опубликувал полный список физических и юридических лиц, вошедших в 21-й пакет санкций против России. Под финансовые и экономические ограничения попал ряд организаций, зарегистрированных и работающих на территории Нижегородской области.

В частности, в санкционный перечень включены крупный нижегородский банк, участвующий в проекте цифрового рубля, а также несколько региональных компаний из сферы машиностроения и промышленности. В документах европейских регуляторов утверждается, что эти предприятия вовлечены в поставки материалов и услуг для оборонно-промышленного комплекса.

Официальное решение о расширении ограничений вступило в силу после публикации заявления ЕС от 23 июля.

Ранее сообщалось, что ректор ННГУ прокомментировал включение вуза в список Пентагона.

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