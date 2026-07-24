Туристические перспективы, запретный канал и автостоп до дома: события недели, которые обсуждали в Калининграде

Времена, когда калининградцы часами стояли где-нибудь в Гжехотках, давно прошли. Теперь многие, может, и рады были бы постоять, чтобы поехать в Эльблонг, Гданьск, Ольштын или куда подальше, но нельзя. Сопредельная сторона не пропускает россиян по шенгенским визам и на автомобилях с российскими номерами.