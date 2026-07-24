Туристические перспективы, запретный канал и автостоп до дома: события недели, которые обсуждали в Калининграде

Знают прикуп.
На неделе в Калининграде вновь в центре внимания оказалась туристическая отрасль. Как её перспективы, так и текущие итоги.
О том, что ждёт регион в будущем, рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак. По его словам, курорт «Белая дюна», который начинает строиться в районе посёлка Поваровка, будет принципиально отличаться от Светлогорска и Зеленоградска.
Дескать, те очень тесные, развернуться негде. А «Белая дюна», наоборот, будет сразу строиться как туристический город, что и привлечёт туда 25 тысяч человек. Именно на такое количество отдыхающих он и будет рассчитан.
Перспективы, прямо скажем, впечатляющие. Главное, за будущих туристов уже всё решили. Что им нужны не ветхие и полуаварийные виллы, дома и водонапорные башни, оставшиеся с довоенных времён в Светлогорске и Зеленоградске, а новые, построенные с иголочки из шлакоблоков здания в пять или выше этажей.
За новых туристов можно только порадоваться. Главное, чтобы будущий курорт не мешал военному полигону в Хмелёвке, который расположен в восьми километрах от Поваровки. Туризм туризмом, а укрепление обороноспособности ещё никто не отменял.
Впрочем, пока туристы как-то снизили свой энтузиазм. В Калининградской области многие представители индустрии гостеприимства жалуются на спад клиентов. Этому причина как внешние факторы, так и внутренние. Если эта тенденция сохранится и впредь, «Белая дюна» рискует остаться наедине сама с собой.
Зато Калининградская область внезапно выстрелила как регион, куда жаждут переселиться российские пенсионеры. По этому показателю мы на втором месте в стране после Сочи. Известное выражение «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи» впору переделывать на Калининград.
На лёгком катере.
Кстати, о безопасности. В Балтийске запретили перевозить пассажиров на катерах между материком и косой. Это решение объясняется соображениями безопасности.
Людям остаётся только официальный паром, который ходит строго по расписанию, не всегда удобному, если надо срочно пересечь канал. К тому же паром из-за погодных условий часто отменяется. Катера же шныряли постоянно.
Так или иначе, но жителям Балтийской косы и туристам придётся подстраиваться под новые требования. Общественный транспорт общественным транспортом, но требования безопасности никто не отменял.
Езда по расписанию.
Перестал работать общественный транспорт и в некоторых посёлках области. Не морской — сухопутный. Из-за нехватки водителей перевозчикам пришлось сократить часть автобусных рейсов. В итоге людям приходится добираться до нужного места автостопом.
Этой проблеме не первый день. Уже несколько лет межмуниципальный транспорт в области лихорадит то от дефицита кадров, то от нехватки топлива.
Власти кивают на перевозчиков. Те — на обстоятельства непреодолимой силы. Страдают же обычные люди, у которых нет даже самого плохонького автомобиля и которые теперь вынуждены добираться на перекладных.
Решение, впрочем, очевидное. Так будет продолжаться всегда, до тех пор, пока к общественному транспорту будут относиться как к бизнесу, а не как к функции.
Логика бизнеса на первое место ставит прибыль. Поэтому идёт экономия на подвижном составе и зарплате водителей, которые в результате бегут туда, где платят больше.
Логика функции должна ставить во главу угла соблюдение графика перевозок — и ничто другое. Автобус должен ходить по расписанию, и у водителей не должна болеть голова, есть в салоне пассажиры или нет. Это относится, кстати, не только к районным рейсам, но и к городским.
Пограничное стояние.
На неделе в информационном пространстве региона вновь возникла тема очередей на границе. Впрочем, большинства жителей она никак не касается.
Времена, когда калининградцы часами стояли где-нибудь в Гжехотках, давно прошли. Теперь многие, может, и рады были бы постоять, чтобы поехать в Эльблонг, Гданьск, Ольштын или куда подальше, но нельзя. Сопредельная сторона не пропускает россиян по шенгенским визам и на автомобилях с российскими номерами.
Поэтому через границу ездят люди со вторым-третьим гражданством, в основном русские немцы. Они используют Калининградскую область как хаб для поездок на основную территорию России.
Сейчас в Германии сезон отпусков и школьные каникулы, вот наплыв и увеличился. Отсюда очереди по 14 и более часов.
Бедолаги, застрявшие на границе, обычно склонны обвинять во всех проблемах медленную работу стражей границы. Но, объективно говоря, обвинения эти необъективны. У проверяющих есть регламент, и ускориться они не могут, даже если сильно захотят.
Калининградская таможня советует не ехать в регион на автомобилях, а воспользоваться автобусами, которые идут без очереди. Разумное предложение, кстати. И на парковке в Храброво тогда будет посвободнее от машин с европейскими номерами.