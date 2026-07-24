В Таганроге вечером 24 июля сработали системы противовоздушной обороны

Вечером 24 июля в небе над Таганрогом сработали системы противовоздушной обороны. Об этом в своих социальных сетях сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Сохраняется угроза применения беспилотников по городу. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам и сохраняйте спокойствие, — написала Светлана Анатольевна.
Местных жителей просят не поддаваться панике и не публиковать кадры работы военных. На данный момент официальная информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших гражданах не поступала.
Напомним, 19 июля Ростовская область подверглась массированной атаке. Тогда защитники неба уничтожили около 15 дронов и ракет в пяти районах. Из-за падения обломков загорелись сухая трава и поле пшеницы, обошлось без жертв.
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