Новосибирские подростки посетили оконный завод

Воспитанники новосибирского центра для несовершеннолетних «Перспективы» посетили завод светопрозрачных конструкций «Динал», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области. Экскурсию для них организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры».
Ребята увидели полный цикл производства современных окон — от нарезки до финального контроля качества. Еще они оценили высокотехнологичное оборудование. На экскурсии школьники смогли пообщаться с мастерами и узнать о востребованных рабочих специальностях.
«Когда несовершеннолетний видит понятную траекторию роста — от ученика до квалифицированного мастера с достойным заработком — у него появляется мотивация изменить свою жизнь. Наша задача — через такие проекты показать ребятам легальный и честный способ самореализации», — отметила заместитель министра труда и социального развития региона Евгения Марущак.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.