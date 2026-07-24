В Советске определили место для памятника Александру I

«Пока у нас общие и неконкретные переговоры по дому, — заметил Данилов. — Но мы, как город, проводим комплексную работу, так как хотим отремонтировать площадь напротив моста Королевы Луизы и поставить там памятник Александру I. Под это дело мы хотим выкупить квартиры, чтобы в доме [где останавливался император] сделать музей Александра I. Понятно, что у всех помещений есть собственники, и они просят высокие цены за имущество. Им повезло, как говорится».