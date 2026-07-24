На Южном Урале прошел этап конкурса «100 лучших товаров России»

Региональный этап конкурса программы «100 лучших товаров России» провели 1 и 2 июля в Челябинской области. Улучшение качества продовольствия соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в пресс-центре министерства сельского хозяйства региона.
Конкурс состоялся в ходе выставки «20 лучших товаров Челябинской области», на которой были представлены предприятия Южного Урала, выпускающие продовольственные товары, промышленную продукцию для населения и продукцию производственно-технического назначения, а также оказывающие услуги гражданам. По итогам регионального этапа на федеральном уровне от Челябинской области выступят 17 компаний, в том числе шесть представителей пищевой отрасли.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.