На Южном Урале прошел этап конкурса «100 лучших товаров России»

Конкурс состоялся в ходе выставки «20 лучших товаров Челябинской области», на которой были представлены предприятия Южного Урала, выпускающие продовольственные товары, промышленную продукцию для населения и продукцию производственно-технического назначения, а также оказывающие услуги гражданам. По итогам регионального этапа на федеральном уровне от Челябинской области выступят 17 компаний, в том числе шесть представителей пищевой отрасли.