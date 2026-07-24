На Дону таможенники передали в суд дело о контрабанде 17 тонн топлива

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере). Как пояснил и. о. заместителя начальника Ростовской таможни Анатолий Жуков, по этой статье предусмотрены санкции в виде штрафа от 300 тысяч до 1 млн рублей, либо до пяти лет принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок.