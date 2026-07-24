На Дону таможенники передали в суд дело о контрабанде 17 тонн топлива

Ростовская таможня передала в суд материалы дела о незаконном перемещении стратегически важных ресурсов. Речь идёт о 17 тоннах топлива стоимостью свыше 1 млн рублей — его обнаружили при проверке теплохода, прибывшего в речной порт Ростова‑на‑Дону из турецкого Трабзона.
В ходе досмотра выяснилось, что в штатных топливных ёмкостях судна находилось больше горючего, чем значилось в декларации. Виновным в предоставлении недостоверных сведений признан 43‑летний старший механик корабля.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере). Как пояснил и. о. заместителя начальника Ростовской таможни Анатолий Жуков, по этой статье предусмотрены санкции в виде штрафа от 300 тысяч до 1 млн рублей, либо до пяти лет принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок.