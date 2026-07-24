В Черепанове Новосибирской области появится площадка ГТО

Новая площадка будет оснащена всем необходимым для подготовки к сдаче нормативов комплекса. Там установят разноуровневые брусья, гимнастические стенки и скамьи, мишень для метания и другое оборудование. Работы планируют завершить до 1 сентября текущего года. Отмечается, что сдача норм ГТО актуальна для выпускников, так как наличие значка позволяет получить абитуриенту дополнительные баллы при поступлении в вуз.