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В Черепанове Новосибирской области появится площадка ГТО

Там установят брусья, гимнастические стенки и скамьи, мишень для метания и другое оборудование.

Площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО появится на территории средней школы № 1 города Черепаново при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

Новая площадка будет оснащена всем необходимым для подготовки к сдаче нормативов комплекса. Там установят разноуровневые брусья, гимнастические стенки и скамьи, мишень для метания и другое оборудование. Работы планируют завершить до 1 сентября текущего года. Отмечается, что сдача норм ГТО актуальна для выпускников, так как наличие значка позволяет получить абитуриенту дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.