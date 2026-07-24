Петербург примет самый масштабный в Европе заплыв на сапбордах

Самый масштабный в Европе заплыв на сапбордах «Фонтанка SUP-фест» состоится 1 августа в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по физической культуре и спорту города. Мероприятие организуют в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Ожидается, что на этот ежегодный костюмированный заплыв по рекам и каналам Северной столицы выйдут тысячи любителей активного отдыха и десятки тысяч зрителей. Стартовый городок развернется на набережной реки Мойки у Марсова поля. Он начнет работу в 8:00. Для участников подготовят фотозону, станции накачки сапбордов, места отдыха, фудкорт и специальное пространство для питомцев.
Заплыв пройдет на дистанции протяженностью около 8 км по Крюкову каналу, рекам Фонтанке и Мойке. После на главной сцене состоится награждение победителей конкурсов костюмов, «сапсвадьбы». Кроме того, будут определены «Мистер SUP» и «Мисс SUP».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.