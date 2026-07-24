Петербург примет самый масштабный в Европе заплыв на сапбордах

Ожидается, что на этот ежегодный костюмированный заплыв по рекам и каналам Северной столицы выйдут тысячи любителей активного отдыха и десятки тысяч зрителей. Стартовый городок развернется на набережной реки Мойки у Марсова поля. Он начнет работу в 8:00. Для участников подготовят фотозону, станции накачки сапбордов, места отдыха, фудкорт и специальное пространство для питомцев.