В пригороде Воронежа ввели режим ЧС для ликвидации последствий атаки БПЛА

Сразу в нескольких сельских поселения пригородного района Воронежа ввели режим ЧС.
— Это необходимо для более оперативного восстановления поврежденного и утраченного имущества, — сообщили в региональном правительстве.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в ночь на 23 июля в Воронежской области сбили 36 беспилотников. Из-за падения фрагментов уничтоженных дронов повреждения получили два склада маркетплейса, несколько частных домов, в одном из которых произошел пожар и погиб трехлетний мальчик. В нескольких многоэтажках выбило стекла и посекло осколками машины.
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