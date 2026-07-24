Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пригороде Воронежа ввели режим ЧС для ликвидации последствий атаки БПЛА

Мера необходима для более оперативного восстановления поврежденного и утраченного имущества.

Источник: Комсомольская правда

Сразу в нескольких сельских поселения пригородного района Воронежа ввели режим ЧС.

— Это необходимо для более оперативного восстановления поврежденного и утраченного имущества, — сообщили в региональном правительстве.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в ночь на 23 июля в Воронежской области сбили 36 беспилотников. Из-за падения фрагментов уничтоженных дронов повреждения получили два склада маркетплейса, несколько частных домов, в одном из которых произошел пожар и погиб трехлетний мальчик. В нескольких многоэтажках выбило стекла и посекло осколками машины.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше