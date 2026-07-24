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Синоптик рассказал, каким будет август в Москве

Голубев: экстремальной жары или сильных похолоданий в августе не прогнозируется.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Август в Москве ожидается примерно на один градус теплее нормы, при этом экстремальной жары или сильных похолоданий не прогнозируется, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Что касается второй половины лета, то август в Москве предварительно ожидается примерно на один градус теплее нормы. При этом экстремальной жары или сильных похолоданий не прогнозируется», — рассказал Голубев.

Синоптик добавил, что в последний месяц лета москвичей ждет умеренно теплая и ровная погода.