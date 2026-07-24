В Чеченской Республике пройдут соревнования по ралли-рейду

Ралли-рейд «Кубок Groztek» пройдет 8 августа 2026 года в Чеченской Республике. Мероприятие соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве по туризму.
Соревнования пройдут в районе села Бурунского в Шелковском районе. Ожидается, что ралли-рейд соберет участников из разных регионов страны. Для них подготовят кольцевую трассу протяженностью 83 км. Она включает степные участки, песчаные массивы и бездорожье. Среднее время прохождения трассы — от двух до четырех часов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.