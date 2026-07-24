В станице Брюховецкой на Кубани стартовал капитальный ремонт водовода

«Капитальный ремонт водовода — это важный шаг в модернизации коммунальной инфраструктуры Брюховецкой. Изношенные сети становятся причиной аварий и перебоев с водоснабжением, поэтому их своевременное обновление напрямую влияет на качество жизни жителей. После завершения работ значительно повысится надежность подачи воды, а риск аварийных отключений будет сведен к минимуму», — отметил начальник отдела по строительству, ЖКХ и землепользованию администрации Брюховецкого сельского поселения Александр Александрович Сипаков.