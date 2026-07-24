В станице Брюховецкой на Кубани стартовал капитальный ремонт водовода

Капитальный ремонт водовода по улице Кирова начался в станице Брюховецкой в Краснодарском крае, сообщили в администрации Брюховецкого района. Обновление коммунальных сетей отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Работы проводят на участке от улицы Чкалова. Там уже заменили около 200 метров трубопровода. Всего специалистам предстоит обновить 1,5 километра сетей.
«Капитальный ремонт водовода — это важный шаг в модернизации коммунальной инфраструктуры Брюховецкой. Изношенные сети становятся причиной аварий и перебоев с водоснабжением, поэтому их своевременное обновление напрямую влияет на качество жизни жителей. После завершения работ значительно повысится надежность подачи воды, а риск аварийных отключений будет сведен к минимуму», — отметил начальник отдела по строительству, ЖКХ и землепользованию администрации Брюховецкого сельского поселения Александр Александрович Сипаков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.