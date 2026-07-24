658 млн направят на 12 новых ВПС в Волго-Ахтубинской пойме

В Волгоградской области не теряют надежды найти подрядчика строительства водопропускных сооружений на объектах Каширинского водного тракта в Волго-Ахтубинской пойме. Объявлен новый аукцион на строительство уже 12 таких сооружений за 658, 8 миллиона рублей. Предыдущий конкурс, который объявлялся в марте текущего года на возведение 15 водопропускных сооружений за 792 миллиона, успехом не увенчался.