122 коммунальные машины взяли в лизинг власти Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода заключила договор лизинга на закупку 122 единиц коммунальной техники. Об этом стало известно из карточки лота, опубликованной на сайте госзакупок.
На повторный аукцион поступила только одна заявка. С компанией будет заключён контракт по начальной стоимости, которая составляет почти 1,3 миллиарда рублей.
Первые торги, объявленные комитетом по управлению городским имуществом в конце мая, были признаны несостоявшимися из-за несоответствия заявки единственного участника установленным требованиям. По условиям нового контракта, поставка всей техники должна завершиться до 30 сентября 2026 года.
Ранее сообщалось, что 196 млн рублей сэкономили на торгах в Нижегородской области за июнь.