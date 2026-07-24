С начала года в строительство орловского «Титаника» вложили 1,7 млрд рублей

«Стрела» Геннадия Федорова выиграла подряд на достройку медцентра в 2022 году. Тогда стоимость работ оценивалась в 2,99 млрд руб. По условиям соглашения, строительство нужно было завершить до конца 2024 года. Из-за того, что подрядчик не уложился в сроки, контракт продлили до полного исполнения обязательств. Кроме того, власти ведут с компанией претензионную работу.