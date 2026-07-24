Армрестлеры из Карачаево-Черкесии взяли 11 медалей на всероссийском турнире

Представители Карачаево-Черкесии завоевали 11 медалей на Всероссийском турнире по армрестлингу памяти Асланбека Еналдиева, сообщили в министерстве физической культуры и спорта республики. Соревнования прошли во Владикавказе 24−28 июня в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».
Участие в турнире приняли 257 представителей 16 регионов России. Они выступали в разных весовых категориях.
В общекомандном зачете сборная Карачаево-Черкесии заняла второе место. Так, победителями турнира стали Абдуллах Байкулов, Рустам Темирлиев, Темирлан Уртенов и Марта Волкова. Серебряных медалей удостоены Мухаммад Байрамкулов и Мурат Салпагаров. Бронзовыми призерами стали Карим Уртенов, Руслан Джанибеков и Аминат Койчуева. А в соревнованиях среди профессионалов победу в своих весовых категориях одержали Абдуллах Байкулов и Марта Волкова.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.