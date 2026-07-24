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Трассы с Дона в Крым планируют накрыть антидроновыми сетями

Об этом сообщает компания «Системы механической защиты» (СМЗ), передает агентство ТАСС.

Компания «Системы механической защиты» (СМЗ) сообщила о планах по монтажу антидроновых сетей «Дарвин» на ключевых трассах, связывающих Ростовскую область с Крымом. Информацию передаёт агентство ТАСС.

Речь идёт о двух основных маршрутах: Джанкой — Ростов‑на‑Дону (протяжённость — 640 км) и Керчь — Ростов‑на‑Дону (530 км). В компании подчёркивают особую важность защиты этих направлений от атак БПЛА.

Решение о развёртывании сетей было принято на федеральном уровне в мае текущего года; сейчас ведутся подготовительные работы. Помимо трасс Ростовской области, сети планируют установить в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской, Брянской, Белгородской и Курской областях.

По данным производителя, сети «Дарвин» способны защищать от FPV‑дронов и беспилотников самолётного типа: они снижают силу удара и уменьшают вероятность детонации взрывного устройства.

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