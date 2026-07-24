Рядом с гостиницей «Ибис» в центре Калининграда готовят строительную площадку. Огороженная территория появилась со стороны эстакадного моста.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, строительный забор установили по периметру участка, примыкающего к отелю «Ибис». На площадку завезли тяжёлую технику, бетонные сваи и металлические балки. Информационный щит на ограждении отсутствует.
В реестре Минградполитики региона пока нет разрешения на строительство объектов на участке рядом с «Ибисом». Последняя запись датируется 6 июля.
Отметим, что на этой территории планировали строить второй корпус «Ибиса». Проект четырёхзвёздочной гостиницы дважды проходил негосударственную экспертизу — в марте 2024 и ноябре 2025 года. В реестре заключений застройщиком указывали ООО «Калининградинвест», зарегистрированное по адресу отеля «Ибис».
По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором и одним из учредителей компании является Джюнейт Балтаоглу. Основной владелец — юрлицо из турецкого холдинга Akfen.
В 2021 году Балтаоглу рассказывал, что инвесторы решили реконструировать отель «Ибис» в Калининграде. Со стороны эстакады к существующему зданию планировали пристроить второй корпус, рассчитанный на 60 номеров апартаментного типа. Категорию гостиницы собирались повысить до четырёх звёзд.
Согласно концепции 2021 года, новое здание должно быть на два этажа выше «Ибиса» и представляет собой «дом на ножках». Объект хотели построить на семиметровых опорах, под гостиницей обещали организовать свободный проход. Фасад предлагали облицевать красно-коричневой керамической плиткой с вставками из композитного материала зелёного оттенка. Проект одобрили на архитектурном совете.