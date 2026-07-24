Рядом с гостиницей «Ибис» в центре Калининграда готовят строительную площадку

Согласно концепции 2021 года, новое здание должно быть на два этажа выше «Ибиса» и представляет собой «дом на ножках». Объект хотели построить на семиметровых опорах, под гостиницей обещали организовать свободный проход. Фасад предлагали облицевать красно-коричневой керамической плиткой с вставками из композитного материала зелёного оттенка. Проект одобрили на архитектурном совете.