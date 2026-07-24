Электросуда и круизы: как водный транспорт меняет города

[01:16] Почему река — главная транспортная магистраль Москвы.
[05:09] Возрождение речного транспорта и рост интереса на 10% за год.
[06:58] Электросуда в регионах: Нижний Новгород, Пермь, Красноярск, Ярославль.
[08:13] Экономия на электросудах до 20 раз по сравнению с дизельными.
[09:16] Рост пассажиропотока на электросудах до 30% в регионах.
[10:43] Яхтинг доступен: портрет типичного яхтсмена и стоимость аренды.
[15:52] Санкт-Петербург развивает экологичный флот и зарядные станции.
[19:41] Круизы по России: популярные маршруты и снижение спроса на длительные поездки.
Водный транспорт в России переживает масштабное возрождение. Как отметил в эфире Радио РБК москвовед Александр Усольцев, крупные города возвращают рекам статус ключевых транспортных артерий. С 2023 года в Москве работают инновационные электросуда, под которые модернизируют причальную инфраструктуру. Экологичный флот развивается и в регионах: например, в Нижнем Новгороде на электрические катамараны приходится уже до трети пассажиропотока.
Переход на электричество оказался экономически эффективным — эксплуатация таких судов до 20 раз дешевле дизельных аналогов. В компании «ВодоходЪ» отметили, что пассажиры выбирают новый транспорт из-за комфорта. В салонах тихо, нет запаха топлива, а панорамные окна обеспечивают отличный обзор. В Санкт-Петербурге, где сейчас активно строят зарядные станции для электрофлота, водные прогулки остаются главным туристическим продуктом. При этом на рынке меняются предпочтения: спрос смещается с длительных круизов на короткие речные маршруты.
Яхтинг в России перестал быть развлечением только для миллионеров. Доступная стоимость аренды парусных судов для тренировок привлекла в этот спорт новую аудиторию. Основной поток новичков сегодня формируют молодые специалисты из IT-сферы и креативных индустрий.