Электросуда и круизы: как водный транспорт меняет города

Переход на электричество оказался экономически эффективным — эксплуатация таких судов до 20 раз дешевле дизельных аналогов. В компании «ВодоходЪ» отметили, что пассажиры выбирают новый транспорт из-за комфорта. В салонах тихо, нет запаха топлива, а панорамные окна обеспечивают отличный обзор. В Санкт-Петербурге, где сейчас активно строят зарядные станции для электрофлота, водные прогулки остаются главным туристическим продуктом. При этом на рынке меняются предпочтения: спрос смещается с длительных круизов на короткие речные маршруты.