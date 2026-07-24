«Это сюрприз»: решение ЦБ по ставке, риски для экономики и санкции ЕС

[01:05] Сюрприз от ЦБ и сигнал рынку.
[05:07] Возможно ли повышение ставки?
[09:12] Положение дел в экономике.
[11:35] ОФЗ для спекулянтов, флоатеры для инвесторов.
[15:22] Рубль и нефть.
[25:44] Стратегия на рынке акций.
[34:42] «Евротранс» и ВДО.
Аналитики в большинстве своем ожидали сохранения ключевой ставки на уровне 14,25%. Решение Банка России снизить ставку до 14% оказалось сюрпризом, подчеркнул начальник отдела по работе с облигациями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. В пользу сохранения ставки указывали проблемы с бензином, которые являются шоком для инфляции. По заявлениям регулятора, эти факторы являются временными, однако проблема в том, что после этого шока инфляцию нужно вернуть к таргету в 4%, уточнил эксперт.
Исходя из показателей ВВП, динамика экономики остается чуть выше нуля, а многие гражданские сектора уже не находятся в стадии роста — скорее, речь идет о некотором охлаждении. Большой бизнес не находится в стадии роста прибыли, а с объемами собираемых ненефтегазовых доходов, возможно, будут проблемы, заключил экономист.
На будущих заседаниях Банка России нельзя исключать повышения ставки, отметил старший инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. «Мы же не ожидали, что ставка будет в какой-то момент выше 20%, но она была повышена», — отметил он. Однако, по его словам, гораздо важнее то, что ЦБ будет последовательно таргетировать инфляцию и бороться с ней, если она будет высокой.