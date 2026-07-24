«Это сюрприз»: решение ЦБ по ставке, риски для экономики и санкции ЕС

На будущих заседаниях Банка России нельзя исключать повышения ставки, отметил старший инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. «Мы же не ожидали, что ставка будет в какой-то момент выше 20%, но она была повышена», — отметил он. Однако, по его словам, гораздо важнее то, что ЦБ будет последовательно таргетировать инфляцию и бороться с ней, если она будет высокой.