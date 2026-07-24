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В Калининградской области дворники будут приходить к контейнерам сразу после мусоровозов

На модернизацию инфраструктуры до конца 2028 года предусмотрели около 750 млн рублей.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области графики вывоза отходов связали с работой дворников, чтобы территорию возле баков приводили в порядок сразу после приезда мусоровоза. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в пятницу, 24 июля.

Для координации запустили программный комплекс «Союз-317», доступ к которому получили муниципалитеты и управляющие компании. Теперь перевозчики фиксируют состояние площадок до и после опустошения контейнеров в федеральной системе ФГИС ЛК. По словам регионального министра природных ресурсов и экологии Оксаны Астаховой, новые инструменты помогли наладить взаимодействие между организациями.

С мая 2025-го специалисты разобрали более 500 обращений жителей. По данным правительства, лишь 5% жалоб касались непосредственно невывоза мусора — чаще люди сообщали о захламлении возле баков и плохом содержании территории. В каждом случае решение подбирали отдельно: устанавливали дополнительные ёмкости, ремонтировали места сбора отходов или привлекали к ответственности УК.

В 2026-м на расширение сети контейнерных площадок выделили около 300 млн рублей с учётом софинансирования муниципалитетов. До конца года в регионе оборудуют более тысячи таких объектов и закупят 2,5 тысячи баков. Всего до 2028-го на модернизацию предусмотрено около 750 млн рублей: планируется обновить 4 тысячи контейнеров и 2,8 тысячи мест их установки.

Региональный оператор запустил чат-бот, который уже работает более чем в шести тысячах общедомовых групп. С его помощью жители могут сообщать о переполненных контейнерах или задержке мусоровоза, после чего информация поступит специалистам «ЕСОО».

В Калининградской области вывоз отходов взяли под цифровой контроль. Мусоровозы подключили к ГЛОНАСС, а состояние контейнерных площадок до и после их приезда проверяет искусственный интеллект.