В Калининградской области дворники будут приходить к контейнерам сразу после мусоровозов

В 2026-м на расширение сети контейнерных площадок выделили около 300 млн рублей с учётом софинансирования муниципалитетов. До конца года в регионе оборудуют более тысячи таких объектов и закупят 2,5 тысячи баков. Всего до 2028-го на модернизацию предусмотрено около 750 млн рублей: планируется обновить 4 тысячи контейнеров и 2,8 тысячи мест их установки.