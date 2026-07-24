После фестиваля «Причал» в Перми запустят дополнительные автобусные рейсы

Как сообщили в городском департаменте транспорта, после 23:00 будут организованы дополнительные рейсы автобусов № 2, № 15 и № 20. Они отправятся от остановки «Улица Адмирала Ушакова» в сторону центра города, обеспечив выезд посетителей из Кировского района.