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После фестиваля «Причал» в Перми запустят дополнительные автобусные рейсы

После 23:00 будут организованы дополнительные рейсы автобусов № 2, № 15 и № 20.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 26 июля в Перми усилят работу общественного транспорта, чтобы гости фестиваля «Причал» смогли без проблем добраться домой после завершения мероприятия.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, после 23:00 будут организованы дополнительные рейсы автобусов № 2, № 15 и № 20. Они отправятся от остановки «Улица Адмирала Ушакова» в сторону центра города, обеспечив выезд посетителей из Кировского района.

Уточнить расписание, маршруты и отследить движение автобусов в режиме реального времени можно на сайте и в мобильной версии МКУ «Гортранс».