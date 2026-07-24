В Ростовской области из незаконного оборота изъяли 38 тонн моторного топлива

Правоохранители также обратили внимание на завышение стоимости горючего. Сейчас специалисты проверяют 12 компаний, которые продавали автомобильное топливо по ценам выше среднерыночных на 50 процентов. Материалы по семи случаям уже передали в антимонопольную службу.