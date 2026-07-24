Участники книжного рынка рассказали о падении интереса к эзотерике

На фоне успеха бумажных книг возникают проблемы с продажей книг на электронных носителях, рассказал генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев. «К сожалению или к счастью, мы работаем в такой среде, где интернет является фактически каналом доступа к нашему контенту, единственным и безальтернативным. Мы можем их [книги] записывать на какие-то устройства, распространять, как это было на заре цифровой книги-носителя, но это, в общем, сейчас минорный рынок, его фактически нет», — добавил он.