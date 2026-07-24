Участники книжного рынка рассказали о падении интереса к эзотерике

Среди читателей в России сформировался новый потребительский тренд: они стали реже интересоваться книгами об эзотерике и чаще — религиозной литературой, рассказал в эфире Радио РБК генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
«У нас рост продажи религиозной литературы больше 50% год к году. Знаете, в трудные времена люди обращаются к Богу, и мы, например, видим колоссальный рост. У нас Библии растут где-то в три раза, и у нас огромное количество именований, и мы видим большой достаточно рост продаж», — сказал он.
Падение интереса к эзотерической литературе зафиксировали и в крупнейшей объединенной книжной сети в России «Читай-город — Буквоед», рассказал ее гендиректор Александр Брычкин. «Не только эзотерика, но все, что связано с мистическими учениями, сильно падает, порядка 30%. Это в абсолютных объемах один из антилидеров», — сказал он.
По словам Брычкина, при этом растут продажи книг в жанре мистики и ужасов — на 42%, фэнтези — на 20%. В то же время интерес к книгам о саморазвитии снизился более чем на 25%, добавил он.
На фоне успеха бумажных книг возникают проблемы с продажей книг на электронных носителях, рассказал генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев. «К сожалению или к счастью, мы работаем в такой среде, где интернет является фактически каналом доступа к нашему контенту, единственным и безальтернативным. Мы можем их [книги] записывать на какие-то устройства, распространять, как это было на заре цифровой книги-носителя, но это, в общем, сейчас минорный рынок, его фактически нет», — добавил он.
В феврале 2026 года директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев сообщал, что в 2025 году спрос на бумажные книги снижался на 1% в сравнении с 2024 годом. По его словам, рост рынка наблюдается за счет нескольких факторов. Прежде всего это рост цен. Не менее значимый фактор — изменение структуры потребления. «Гораздо лучше стали продаваться красиво оформленные книги, более дорогие книги», — уточнил Евгений Капьев.
По итогам 2025 года совокупный объем книжного рынка России в денежном выражении достиг 111 млрд руб., увеличившись более чем на 13% относительно предыдущего года. По итогам первого квартала 2026 года оборот книжной розницы сократился на 5,8% в денежном выражении, а количество продаж в книжных магазинах снизилось на 18,8%.
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