Усадьбу графини Ластовской в Белгороде выставят на продажу за 1 рубль

Усадьба представляла собой традиционное дворянское гнездо, окруженное садом и хозяйственными строениями. После революции 1917 года дом был национализирован, и некоторое время в нем размещалась библиотека. Во время Великой Отечественной войны в здании располагалась временная база немецких войск. Солдаты не только жили в комнатах, но и использовали дом как склад продовольствия. В послевоенные годы и до перестройки в усадьбе размещался детский дом, а в 1980-х в здании был организован конный клуб.