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Синоптик рассказал, когда в Москву могут прийти ливни

Голубев: продолжительные ливни в Москве ожидаются в конце следующей недели.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Продолжительные ливни ожидаются в Москве и Подмосковье к концу следующей рабочей недели, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

«По предварительному прогнозу, 29 и 30 июля могут быть хорошие, продолжительные сильные дожди», — предупредил синоптик.

Голубев добавил, что в эти дни к столице приблизится атлантический циклон, который сейчас находится над Кольским полуостровом и Скандинавией. «Именно он и принесет эти затяжные и сильные дожди», — добавил специалист.