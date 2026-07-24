Синоптик рассказал, когда в Москву могут прийти ливни

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Продолжительные ливни ожидаются в Москве и Подмосковье к концу следующей рабочей недели, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
«По предварительному прогнозу, 29 и 30 июля могут быть хорошие, продолжительные сильные дожди», — предупредил синоптик.
Голубев добавил, что в эти дни к столице приблизится атлантический циклон, который сейчас находится над Кольским полуостровом и Скандинавией. «Именно он и принесет эти затяжные и сильные дожди», — добавил специалист.