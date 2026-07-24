На Дону изъяли 38 тонн топлива и технику для кустарного производства

Правоохранители фиксируют серьёзные нарушения: под проверку попали свыше 30 эпизодов. Среди них — реализация топлива, не отвечающего требованиям безопасности, а также случаи, когда цены превышали среднерыночный уровень на 50% и более. Собранные материалы направлены в региональное управление Федеральной антимонопольной службы для дальнейшего расследования.