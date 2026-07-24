На Дону изъяли 38 тонн топлива и технику для кустарного производства

В Ростовской области продолжаются проверки в сфере оборота нефтепродуктов — о ходе работы отчитался губернатор Юрий Слюсарь по итогам совещания с профильными министерствами.
Правоохранители фиксируют серьёзные нарушения: под проверку попали свыше 30 эпизодов. Среди них — реализация топлива, не отвечающего требованиям безопасности, а также случаи, когда цены превышали среднерыночный уровень на 50% и более. Собранные материалы направлены в региональное управление Федеральной антимонопольной службы для дальнейшего расследования.
Из незаконного оборота изъято 38 т топлива и оборудование, использовавшееся для кустарного производства. Отдельно стоит отметить, что проблема незаконного оборота топлива в регионе находится на особом контроле: ранее ростовские таможенники передали в суд дело о контрабанде 17 т топлива.