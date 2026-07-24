Жители Ростовской области направили на премию #МЫВМЕСТЕ почти 2000 заявок

Почти 2000 заявок на участие в шестом сезоне международной премии #МЫВМЕСТЕ было направлено жителями Ростовской области, сообщил председатель регионального комитета по молодежной политике Олег Отроков. Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
К участию в региональном и федеральном этапах премии допустили 698 проектов из Ростовской области. Такое решение было принято по итогам технической экспертизы. Уточним, что на шестой сезон конкурса поступило рекордное количество заявок — 60 тысяч из 155 стран мира. Победителей объявят в декабре 2026 года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.