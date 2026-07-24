Жители Ростовской области направили на премию #МЫВМЕСТЕ почти 2000 заявок

К участию в региональном и федеральном этапах премии допустили 698 проектов из Ростовской области. Такое решение было принято по итогам технической экспертизы. Уточним, что на шестой сезон конкурса поступило рекордное количество заявок — 60 тысяч из 155 стран мира. Победителей объявят в декабре 2026 года.