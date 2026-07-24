В Нижегородской области пожарный авиапатруль совершил более 70 вылетов

Более 70 вылетов совершено группами авиапатрулирования с начала пожароопасного сезона в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Борьба с возгораниями в зеленых зонах — одна из задач нацпроекта «Экологическое благополучие».
Летчики контролируют территорию лесов с воздуха по двум маршрутам в северной и южной частях региона, где риск пожаров наиболее высок. Благодаря авиапатрулированию были выявлены возгорания в Варнавинском и Ветлужском лесничествах.
«Частота облетов корректируется ежедневно согласно классу пожарной опасности с учетом температуры и влажности воздуха, а также текущей пожарной обстановки. Летчики-наблюдатели взаимодействуют в оперативном режиме с региональной диспетчерской службой лесного хозяйства, диспетчерами лесничеств и наземными подразделениями пожаротушения. Любое задымление или очаг возгорания фиксируется сразу же, координаты передаются для незамедлительного реагирования», — подчеркнул министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Для мониторинга лесов также используется беспилотная авиация дальнего радиуса действия. Еще для этого применяют систему наземного патрулирования. Она охватывает 255 маршрутов общей протяженностью 17 тысяч километров. А система видеомониторинга обеспечивает сплошное покрытие лесного фонда. В 2025 году с ее помощью выявлено 76% пожаров в зеленых зонах.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.