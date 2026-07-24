В Нижегородской области пожарный авиапатруль совершил более 70 вылетов

Для мониторинга лесов также используется беспилотная авиация дальнего радиуса действия. Еще для этого применяют систему наземного патрулирования. Она охватывает 255 маршрутов общей протяженностью 17 тысяч километров. А система видеомониторинга обеспечивает сплошное покрытие лесного фонда. В 2025 году с ее помощью выявлено 76% пожаров в зеленых зонах.