В Белебеевском районе Башкирии проводят профилактику лесных пожаров

Профилактику лесных пожаров проводят в Белебеевском районе Башкирии при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации муниципалитета.
Так, с начала года в лесах установили два противопожарных информационных стенда, которые напоминают жителям и гостям района о правилах пожарной безопасности на природе, а также содержат актуальные контактные номера экстренных служб лесной охраны.
Также дополнительно установили два шлагбаума: один на территории Усень‑Ивановского сельсовета, а второй в Краснореченском участковом лесничестве. Кроме того, в ходе профилактической работы были отремонтированы еще два шлагбаума.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.