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Правила работы приютов для бездомных животных обновят в Ростовской области

Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте регионального правительства.

Проект постановления, меняющий правила работы приютов, опубликован на сайте правительства Ростовской области. Как пояснили в областном управлении ветеринарии, документ призван усовершенствовать правовое регулирование и обеспечить комплексную безопасность населения — в том числе за счёт соблюдения ветеринарных и санитарных требований.

Среди основных корректировок — сокращение срока содержания животного в приюте с 38 до 30 дней. В ведомстве отмечают, что мера позволит снизить финансовую нагрузку на учреждения и оперативнее освобождать места для новых подопечных.

Важное ограничение касается потенциально опасных собак: тех, кто нападал на людей либо официально признан опасным, возвращать на улицу запретят. Кроме того, приюты обяжут обустроить отдельные зоны для хранения твёрдых и биологических отходов.

Вступление обновлённого порядка в силу запланировано до 15 декабря.