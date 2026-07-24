В Черепановском районе Новосибирской области построят 2 медпункта

Два современных модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) построят в Черепановском районе Новосибирской области, что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства города.
Медпункты появятся в селе Ярки и поселке Инском, где в общей сложности проживают почти 900 человек. Сейчас фельдшеры принимают пациентов в приспособленных помещениях, но до конца года они переедут в новые комфортные условия.
В поселке Инском монтаж выполнен уже наполовину, завершение строительства и благоустройство планируются к сентябрю. В Ярках — начальный этап: подготовлено свайное поле, подведены водопроводные сети. Окончание работ также запланировано на этот год. Новые ФАПы также появятся в Мошковском, Искитимском, Каргатском районах и в поселке имени Крупской.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.