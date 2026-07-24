Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черепановском районе Новосибирской области построят 2 медпункта

Они появятся в селе Ярки и поселке Инском, где проживают почти 900 человек.

Два современных модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) построят в Черепановском районе Новосибирской области, что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства города.

Медпункты появятся в селе Ярки и поселке Инском, где в общей сложности проживают почти 900 человек. Сейчас фельдшеры принимают пациентов в приспособленных помещениях, но до конца года они переедут в новые комфортные условия.

В поселке Инском монтаж выполнен уже наполовину, завершение строительства и благоустройство планируются к сентябрю. В Ярках — начальный этап: подготовлено свайное поле, подведены водопроводные сети. Окончание работ также запланировано на этот год. Новые ФАПы также появятся в Мошковском, Искитимском, Каргатском районах и в поселке имени Крупской.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.