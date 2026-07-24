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Бывшая невеста Прохора Шаляпина обновила грудь и выгуляла ее в кинотеатре

Певица Анна Калашникова, которая когда-то была в отношениях с Прохором Шаляпиным, приехала в кинотеатр. Присутствующие отметили очередной провокационный наряд звездной гостьи. На красную дорожку фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» Анна пришла в мини-юбке с гипюровой отторочкой, сапогах с открытыми пальцами и корсете с лямками, подчеркивающем эффектные формы. Также Анна надела «завлекалочку»- украшение в виде губ, которое особенно приковывало внимание к достоинствам Калашниковой. Кстати, Анна признавалась, что уже не раз проводила манипуляции с грудью для её усовершенствования. Смотрите очередной светский выход артистки.

Певица Анна Калашникова, которая когда-то была в отношениях с Прохором Шаляпиным, приехала в кинотеатр. Присутствующие отметили очередной провокационный наряд звездной гостьи. На красную дорожку фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» Анна пришла в мини-юбке с гипюровой отторочкой, сапогах с открытыми пальцами и корсете с лямками, подчеркивающем эффектные формы. Также Анна надела «завлекалочку»- украшение в виде губ, которое особенно приковывало внимание к достоинствам Калашниковой. Кстати, Анна признавалась, что уже не раз проводила манипуляции с грудью для её усовершенствования. Смотрите очередной светский выход артистки.