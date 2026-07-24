Звезда «Реальных пацанов» Мазунина собирается улететь на воздушном шаре

Актриса Валентина Мазунина появилась в кинотеатре впервые за долгое время. Звезда «Реальных пацанов» пребывала в прекрасном настроении и с удовольствием отвечала на вопросы журналистов. Рассказала о своей очередной роли в фильме «Мой дикий друг. Возвращение домой» и поделилась своей детской мечтой. Оказалось, что девушку тянет к экстриму.