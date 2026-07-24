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Актриса из «Чикатило» Смирнова была замечена в кинотеатре в одиночестве

Актриса Ольга Смирнова, которая хорошо известна поклонникам по главной роли в сериале «След Чикатило», неожиданно приехала на премьеру российского фильма. Появление артистки наделало шума, так как сейчас народ обсуждает яркую роль в триллере про Чикатило. Как призналась «МК» Ольга, к ней теперь подходят поклонники и сообщают, что зачастую видят в ней не её саму, а героиню. При этом в жизни Ольга кардинально отличается от экранной убийцы. Смотрите появление звезды на красной дорожке фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой».

Актриса Ольга Смирнова, которая хорошо известна поклонникам по главной роли в сериале «След Чикатило», неожиданно приехала на премьеру российского фильма. Появление артистки наделало шума, так как сейчас народ обсуждает яркую роль в триллере про Чикатило. Как призналась «МК» Ольга, к ней теперь подходят поклонники и сообщают, что зачастую видят в ней не её саму, а героиню. При этом в жизни Ольга кардинально отличается от экранной убийцы. Смотрите появление звезды на красной дорожке фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой».