Какой сегодня праздник: День памяти Владимира Высоцкого

25 июля 1980 года Владимир Семёнович Высоцкий ушёл из жизни. С тех пор эта дата стала днём, когда поклонники его творчества вспоминают поэта, певца и актёра. Примечательно, что смерть Высоцкого пришлась на время Олимпиады в Москве: официальные СМИ почти не освещали событие, но весть всё равно быстро разнеслась по стране — у театра на Таганке, где он служил, собрались тысячи людей, чтобы проститься. Владимир Высоцкий (1938−1980) — легендарный советский поэт, автор-исполнитель песен, актёр театра и кино. Он известен авторскими песнями (их у него около 600; тексты отличались честностью, энергией и разговорной интонацией, а хриплый голос стал узнаваемым символом эпохи), работой в Театре на Таганке (он был одним из ведущих актёров труппы Юрия Любимова), ролями в кино (например, в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль» и других). Его творчество находилось в сложном отношении с официальной культурой СССР: песни распространялись на магнитофонных кассетах, а настоящая широкая публикация и признание пришли во многом уже после смерти.
Сегодня День системного администратора. Праздник придумал американский системный администратор Тед Кекатос. В 2000 году его вдохновила реклама Hewlett‑Packard: в ней благодарные сотрудники дарили цветы и фрукты сисадмину, который установил новые принтеры. Тед незадолго до этого сам поставил в своей компании такие же принтеры, но никакой благодарности не получил. Тогда он решил устроить день, когда сисадминам будут говорить спасибо, — и 28 июля 2000 года провёл для коллег небольшой пикник. С тех пор традиция закрепилась, а праздник стал международным. Это день признания труда «невидимых героев» цифровой инфраструктуры. Системные администраторы отвечают за то, чтобы в офисе работали компьютеры, интернет, почта, базы данных и всё остальное, без чего современная работа почти невозможна. Часто их вспоминают, только когда что‑то ломается, а День сисадмина — повод поблагодарить их и за то, что всё работает стабильно.
День кулинаров — профессиональный праздник поваров, кондитеров, сушистов, пиццамейкеров и всех, кто связан с приготовлением еды. Его считают своим не только работники ресторанов и столовых, но и увлечённые домашние кулинары — те, кто превращает готовку в творчество. Профессия кулинара очень древняя: повара служили при дворах правителей, кормили армии, разрабатывали традиции национальных кухонь. Сегодня кулинария — это и ремесло, и искусство, и наука: в ней важны и техника, и вкус, и подача, и понимание химии процессов.