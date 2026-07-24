Какой сегодня праздник: День памяти Владимира Высоцкого

Сегодня День системного администратора. Праздник придумал американский системный администратор Тед Кекатос. В 2000 году его вдохновила реклама Hewlett‑Packard: в ней благодарные сотрудники дарили цветы и фрукты сисадмину, который установил новые принтеры. Тед незадолго до этого сам поставил в своей компании такие же принтеры, но никакой благодарности не получил. Тогда он решил устроить день, когда сисадминам будут говорить спасибо, — и 28 июля 2000 года провёл для коллег небольшой пикник. С тех пор традиция закрепилась, а праздник стал международным. Это день признания труда «невидимых героев» цифровой инфраструктуры. Системные администраторы отвечают за то, чтобы в офисе работали компьютеры, интернет, почта, базы данных и всё остальное, без чего современная работа почти невозможна. Часто их вспоминают, только когда что‑то ломается, а День сисадмина — повод поблагодарить их и за то, что всё работает стабильно.