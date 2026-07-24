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ВС Ирана намерены убивать по одному военному США за каждого погибшего жителя

Вооруженные силы Ирана намерены убивать по одному американскому военнослужащему за каждого иранца, погибшего в результате ударов США. С таким заявлением в пятницу, 24 июля, выступил глава центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи.

Вооруженные силы Ирана намерены убивать по одному американскому военнослужащему за каждого иранца, погибшего в результате ударов США. С таким заявлением в пятницу, 24 июля, выступил глава центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи.

— Правило, практическую реализуемость которого мы уже ранее доказали противнику, с этого момента считаем окончательно установленным и официально объявленным законом на поле боя: за каждого гражданина Исламской Республики Иран, погибшего мученической смертью, будет уничтожен один американский военнослужащий, — говорится в его заявлении, опубликованном в социальной сети Х.

США в начале июля нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.

Центральный штаб Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары Соединенных Штатов по югу Исламской Республики. В штабе отметили, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива.

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