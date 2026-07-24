ВС Ирана намерены убивать по одному военному США за каждого погибшего жителя

— Правило, практическую реализуемость которого мы уже ранее доказали противнику, с этого момента считаем окончательно установленным и официально объявленным законом на поле боя: за каждого гражданина Исламской Республики Иран, погибшего мученической смертью, будет уничтожен один американский военнослужащий, — говорится в его заявлении, опубликованном в социальной сети Х.