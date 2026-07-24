Рэпера P. Diddy поместили в одиночную камеру после драки с другим заключенным

2 июня СМИ сообщили, что прокуратура Лос-Анджелеса приступила к расследованию новых обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых в отношении осужденного за транспортировку людей для занятия проституцией Комбса. Речь идет о нападениях на мужчину в 2020 и 2021 годах. Показания об этом поступили осенью 2025 года.