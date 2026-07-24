Две семьи из Приангарья вошли в число победителей всероссийского конкурса

Итоги второго сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное», организованного по нацпроекту «Семья», подвели в Москве. В число победителей вошли команды из Иркутской области, сообщили в региональном министерстве социального развития, опеки и попечительства.
Так, наград были удостоены семьи Сопиных-Степановых и Хитовых-Пензиных. Они получили сертификаты номиналом 5 млн рублей. Данные средства можно направить на улучшение жилищных условий. Всего до финала дошли пять региональных команд. Все они станут обладателями сертификатов на семейные путешествия по России.
Отметим, что всего в финале участвовали 328 команд из 85 регионов. Победителями признаны 60 семей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.