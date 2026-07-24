Две семьи из Приангарья вошли в число победителей всероссийского конкурса

Так, наград были удостоены семьи Сопиных-Степановых и Хитовых-Пензиных. Они получили сертификаты номиналом 5 млн рублей. Данные средства можно направить на улучшение жилищных условий. Всего до финала дошли пять региональных команд. Все они станут обладателями сертификатов на семейные путешествия по России.