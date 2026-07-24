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Нижегородские компании могут получить до 30 млн рублей на цифровые разработки

Программа «Развитие» предназначена для компаний, которые уже имеют собственные разработки и готовы создавать новые конкурентоспособные продукты.

Нижегородские малые предприятия могут получить до 30 млн рублей в виде гранта на развитие собственных разработок в сфере цифровых технологий. Приглашение к участию в конкурсе «Развитие‑Цифровые технологии» («Развитие‑ЦТ») Фонда содействия инновациям (ФСИ) совместно с Минцифры России опубликовано в рамках федерального проекта «Отечественные решения» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Программа “Развитие” предназначена для компаний, которые уже имеют собственные разработки и готовы создавать новые конкурентоспособные продукты. Участники конкурса могут получить до 30 миллионов рублей на реализацию проектов в сфере цифровых технологий. Для организаций со статусом малой технологической компании предусмотрены преимущества: они смогут получить два дополнительных балла при оценке заявки», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Грантовые средства можно направить на НИОКР по созданию отечественных цифровых решений для различных отраслей: машиностроения, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, строительства, ракетно‑космической и химической промышленности. Внебюджетное софинансирование должно составлять не менее 20% от суммы гранта, срок реализации проекта — 12 или 18 месяцев.

Подать заявку могут малые предприятия с опытом разработки и продаж наукоемкой продукции. Совокупная выручка за 2023−2025 годы не должна превышать 300 млн рублей и быть меньше запрашиваемой суммы гранта. Обязательные требования — отсутствие действующих грантовых договоров с ФСИ, наличие собственного сайта и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Заявки на конкурс «Развитие‑ЦТ» принимаются до 10:00 24 августа 2026 года через систему АС «Фонд‑М»: online.fasie.ru/. При отборе будут оцениваться соответствие проекта приоритетным направлениям импортозамещения, новизна и эффективность разработки, достижимость результатов, а также перспективы внедрения и коммерческой реализации продукта.

Подробную информацию о программах ФСИ можно получить в технопарке «Анкудиновка» по телефону: +7 (831) 275‑83‑46 или по электронной почте: innov@bi-clever.ru, delo@bi-clever.ru.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301‑29‑94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

(18+).