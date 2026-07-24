Нижегородские компании могут получить до 30 млн рублей на цифровые разработки

«Программа “Развитие” предназначена для компаний, которые уже имеют собственные разработки и готовы создавать новые конкурентоспособные продукты. Участники конкурса могут получить до 30 миллионов рублей на реализацию проектов в сфере цифровых технологий. Для организаций со статусом малой технологической компании предусмотрены преимущества: они смогут получить два дополнительных балла при оценке заявки», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.