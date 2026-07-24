После смерти отца певица МакSим попала в больницу и прервала концертный тур

«На фоне сильнейшего стресса моё состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение. К сожалению, врачи запретили мне перелёты и любые выступления до полной стабилизации состояния. Поэтому, как бы мне ни хотелось быть с вами, сейчас я вынуждена отменить концерт. Мне искренне жаль, что мы не сможем встретиться в этот день. Спасибо каждому за понимание, поддержку и уважение к моему состоянию. Спасибо, что вы рядом. Берегите своих близких», — написала певица.