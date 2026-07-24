После смерти отца певица МакSим попала в больницу и прервала концертный тур

Певице МакSим после смерти отца потребовалась госпитализация, из-за чего она отменила ближайшее выступление в Павлодаре. Об этом StarHit пишет в пятницу, 24 июля.
Печальную новость исполнительница получила на прошлой неделе перед выходом к зрителям. Несмотря на потрясение, МакSим провела концерт, но позднее её самочувствие резко ухудшилось.
«На фоне сильнейшего стресса моё состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение. К сожалению, врачи запретили мне перелёты и любые выступления до полной стабилизации состояния. Поэтому, как бы мне ни хотелось быть с вами, сейчас я вынуждена отменить концерт. Мне искренне жаль, что мы не сможем встретиться в этот день. Спасибо каждому за понимание, поддержку и уважение к моему состоянию. Спасибо, что вы рядом. Берегите своих близких», — написала певица.
По данным издания, несколько лет назад у отца МакSим диагностировали рак четвёртой стадии. Врачи давали ему около года жизни, однако мужчина прошёл лечение и добился ремиссии.
Он доказал, что прогноз — это не всегда приговор.
Он прожил ещё 14 счастливых лет. К сожалению, болезнь всё же взяла своё. Покойся с миром. Ты навсегда останешься в моём сердце. Люблю тебя и буду помнить всегда", — делилась с поклонниками звезда.
Несколько лет назад МакSим оказалась в центре внимания прессы из-за алкогольной зависимости и тяжело перенесённого ковида. Историю певицы планировали экранизировать.