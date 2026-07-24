Олимпийского чемпиона из Калининграда утвердили тренером сборной России по женской борьбе

«Рад сообщить, что старшим тренером сборной России по женской борьбе станет многоопытный Анатолий Белоглазов, он уже погружён во все вопросы и готов работать. На ближайшем исполкоме его кандидатура будет утверждена. Убеждён, что Анатолий Алексеевич в тандеме с Магомедрасулом Батталовым сделают всё для того, чтобы женская борьба вышла на новый уровень», — сказал Мамиашвили.