Opta определила главного фаворита нового сезона РПЛ

Аналитическое бюро Opta считает петербургский «Зенит» главным претендентом на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Шансы клуба на чемпионство составляют 44,8%.
В прошлом сезоне «Зенит» в 11-й раз в своей истории выиграл чемпионат страны. Серебряным призером стал «Краснодар», бронзовым — столичный «Локомотив».
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. В матче открытия ЦСКА на своем поле примет калининградскую «Балтику».
Подробнее о раскладах перед началом сезона — в материале «Ъ» «От глобального к внутреннему».
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