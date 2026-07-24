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Opta определила главного фаворита нового сезона РПЛ

Аналитическое бюро Opta считает петербургский «Зенит» главным претендентом на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Шансы клуба на чемпионство составляют 44,8%.

Аналитическое бюро Opta считает петербургский «Зенит» главным претендентом на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Шансы клуба на чемпионство составляют 44,8%.

Также в топ-5 фаворитов вошли «Краснодар» (25,3%), а также московские «Спартак» (11,4%), «Динамо» (5,9%) и ЦСКА (4,2%). Согласно подсчетам статистической платформы, основными кандидатами на вылет в Первую лигу — второй по силе дивизион — являются воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон».

В прошлом сезоне «Зенит» в 11-й раз в своей истории выиграл чемпионат страны. Серебряным призером стал «Краснодар», бронзовым — столичный «Локомотив».

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. В матче открытия ЦСКА на своем поле примет калининградскую «Балтику».

Подробнее о раскладах перед началом сезона — в материале «Ъ» «От глобального к внутреннему».

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