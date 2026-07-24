Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 24 июля простились с найденной у озера 38-летней помощницей юриста

В Ростове прошли похороны помощницы юриста, пропавшей 8 июля.

Источник: Комсомольская правда

Днем в Ростове-на-Дону 24 июля простились с 38-летней помощницей юриста Стефанией Ковальской, найденной мертвой у озера после долгих поисков. Об этом изданию «КП-Ростов-на-Дону» рассказала подруга погибшей Ирина.

— Семья приняла решение о кремации. Прах захоронили на территории Северного кладбища, — уточнила Ирина.

Напомним, Стефания пропала 8 июля. Женщина вышла из дома в магазин и перестала выходить на связь. Родственники предполагали, что она могла потерять сознание из-за недавней травмы ноги. Поиски велись более десяти дней, к ним подключились волонтеры.

18 июля участковый сообщил матери погибшей об обнаружении тела возле озера далеко от дома. Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливают следователи.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.