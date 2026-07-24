В Ростове 24 июля простились с найденной у озера 38-летней помощницей юриста

Напомним, Стефания пропала 8 июля. Женщина вышла из дома в магазин и перестала выходить на связь. Родственники предполагали, что она могла потерять сознание из-за недавней травмы ноги. Поиски велись более десяти дней, к ним подключились волонтеры.